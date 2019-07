15% de logements sociaux, "on n'y arrivera pas" (Rudi Vervoort)

Donc, 15% de logements sociaux. On y croit? Pas le ministre-président Rudi Vervoort fraîchement renommé à ce poste. Invité sur Bel RTL ce jeudi matin , au lendemain de l'annonce de l'accord, il cerne l'importance du problème. La construction de logements sociaux à prix abordables, c'est "une urgence absolue" . Comment faire? "On va mobiliser tous les acteurs qui sont mobilisables. Pour les acteurs privés, c'est une modification des règles en matière de charge d'urbanisme."

"Il faut fixer une ligne"

Après avoir rappelé brièvement les nouvelles règles, le ministre-président ajoute que 15% de logements sociaux, "c'est la norme. Mais je ne me fais pas d'illusion, on n'y arrivera pas. Mais il faut fixer une ligne. Et là où on est en déficit (de logements sociaux, NDLR) et où les indices socio-économiques sont plus élevés qu'ailleurs, ce sera la règle."