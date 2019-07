À Bruxelles, deux-tiers des votes blancs sont émis par des hommes

Le vote blanc n’est pas plus le fait des plus jeunes générations.

En revanche, le vote blanc n’est pas plus le fait des plus jeunes générations. Les individus qui ont le plus voté blanc sont issus de la catégorie 35-44 ans (30%), suivis de ceux dont l’âge est compris entre 25 et 34 ans (25%). Quant aux 18-24 ans, ils représentent environ 16% des répondants ayant déclaré avoir voté blanc. Enfin, 30% des votes blancs émanent des 45 ans et plus.