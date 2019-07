Après une semaine de ralentissement, les négociations à six débutent à Bruxelles

Les premières discussions des six partis désireux de former une majorité – PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld et one.brussels – avaient trait à la méthodologie. La première note rendue la semaine passée par le formateur Rudi Vervoort avait hérissé ses partenaires qui la trouvaient trop centrée sur les mesures portées par les socialistes durant leur campagne. Lors d’une réunion bilatérale organisée vendredi dernier, les écologistes avaient émis leurs griefs principaux. Il nous revient que la note de travail mise sur la table ce lundi n’a pas été modifiée. En revanche, les négociateurs ont obtenu l’assurance que certains chapitres jugés plus sensibles que d’autres seront revus.