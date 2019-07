"Bart De Wever s'est placé dans un fauteuil confortable"

" C’est le plus intelligent à faire en cette période d’incertitude ", dit-il. Pourquoi? Parce que tout est lié – et ce, au moins jusque fin juillet, à en croire les informateurs fédéraux. Si Open Vld et CD&V venaient à étudier le contournement des nationalistes flamands au sommet de l’État, il faudrait pouvoir réagir côté régional. Et puis, rien ne presse, alors pourquoi s’en priver.

De Wever dit au PS: "Nous, on veut parler. Mais, tant que rien ne bouge, on peut attendre. Rien ne presse pour nous."

"Il attend désormais de savoir si oui ou non la N-VA sera appelée au Fédéral, afin de voir quelles seront ses cartes en Flandre et où placer Jan Jambon et Theo Francken". Tout ceci, en envoyant un signal indirect au PS: "Il leur dit, nous, on veut parler. Mais, tant que rien ne bouge, on peut attendre. Rien ne presse pour nous."