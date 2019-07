Break estival pour les négociateurs wallons

Après plus de deux mois de négociations wallonnes saccadées par une série de tentatives kamikazes comme l’épisode du gouvernement minoritaire PS-Ecolo avec le PTB dans l’opposition, ou plus récemment un exécutif coquelicot minoritaire PS-Ecolo soutenu par des députés depuis les bancs de l’opposition, pour en revenir finalement au classique arc-en-ciel PS-Ecolo-MR, le temps est venu de faire une pause dans les négociations. "Les choses avancent, mais on va permettre aux collaborateurs de prendre quelques jours de vacances avec leur famille entre le 5 et le 15 août", explique-t-on du côté du boulevard de l’Empereur.