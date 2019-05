Bruxelles: premier tour de chauffe avec Ecolo et le MR

Le PS, premier parti dans la capitale à l'issue du scrutin de dimanche, mène des consultations en vue de constituer la future majorité dans le groupe linguistique francophone en Région bruxelloise. Les socialistes ont rencontré Ecolo ce mercredi matin et le MR dans l'après-midi.

Affaibli mais toujours premier parti à Bruxelles, le PS a démarré son tour de table ce mercredi. Les consultations ont débuté en matinée avec Ecolo.

Autour de la table, on retrouvait côté PS le ministre-président sortant Rudi Vervoort, son chef de cabinet Raphaël Jehotte, la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx et le secrétaire de la Fédération Yonnec Polet.

La tête de liste Ecolo Alain Maron, la co-présidente du parti Zakia Khattabi et Joël Solé, ancien chef de cabinet de Christos Doulkeridis devenu entre temps directeur chez Bruxelles-Environnement, seront les négociateurs pour les écologistes.

"L'ensemble des thématiques ont été abordées. Nous avons mis en avant la question de la gouvernance climatique" Zakia Khattabi Co-présidente d'Ecolo

À l'issue de cette rencontre, les deux formations politiques arrivées en tête du scrutin régional dimanche dernier ont fait état de "convergences". "On connaît les programmes. Il existe une convergence sur les ambitions que nous avons pour Bruxelles. L'ensemble des thématiques ont été abordées. Nous avons mis en avant la question de la gouvernance climatique", a déclaré Zakia Khattabi à l'agence de presse Belga. "On savait déjà à la lecture des programmes qu'il existait un certain nombre de convergences, même si les accents sont parfois différents chez les uns et les autres", a pour sa part commenté Rudi Vervoort.

Niant l'existence d'un préaccord PS-Ecolo-DéFI depuis les dernières élections communales qui ont vu émerger une telle coalition à la Ville de Bruxelles, les socialistes ne font en revanche pas mystère de leur souhait de conclure des majorités dites progressistes.

Dans l'après-midi, le PS a toutefois reçu pendant deux heures le président du MR bruxellois Didier Reynders accompagné du président de parti Charles Michel et de la secrétaire générale Valentine Delwart.

"Nous avons mené un travail sérieux et un échange approfondi. Nous avons évoqué les points sur lesquels nous nous rejoignons, et aussi ceux oú l'on constate des différences" Charles Michel Président du MR

"Nous avons travaillé thème par thème", a détaillé Didier Reynders à l'agence Belga. "Le tout est à présent de voir s'il y a des convergences et de voir les domaines qui pourraient être inscrits dans un projet de majorité. Et il y a pas mal de choses que l'on peut faire ensemble." "Nous avons mené un travail sérieux et un échange approfondi. Nous avons évoqué les points sur lesquels nous nous rejoignons, et aussi ceux oú l'on constate des différences", a renchéri Charles Michel. "Il est déjà arrivé que le MR et le PS concluent des accords de majorité", a-t-il ajouté, précisant que la majorité pressentie par les observateurs PS-Ecolo-Défi n'était "pas à l'ordre du jour ".

Laurette Onkelinx a également parlé de "travail approfondi, tant avec le MR qu'avec Ecolo. Il y a eu des points de grandes convergences, mais aussi des différences. Nous ne vous dirons nos préférences qu'à l'issue de ces consultations", a-t-elle annoncé.

Les consultations reprennent lundi

Les socialistes affirment que la même méthode de travail est appliquée avec tous les partis qui devront envoyer une note contenant leurspriorités et leur ventilation budgétaire.

Les consultations se poursuivront le lundi 3 juin avec Olivier Maingain (DéFI), le mardi 4 juin avec Dirk De Block pour le PTB et Céline Fremault pour le cdH. Le premier tour des consultations se terminera par un dialogue avec des partenaires extérieurs et notamment avec les partenaires sociaux bruxellois les jeudi 6 et vendredi 7 juin.