Bruxelles: trois partis néerlandophones entament des négociations

A Bruxelles, Groen, Open Vld et one.brussels ont entamé des négociations côté néerlandophone.

Cinq jours après les élections, Groen, Open Vld et one.brussels , la liste du socialiste flamand Pascal Smet, ont décidé d'entamer des négociations, côté néerlandophone, en vue de la formation du prochain gouvernement bruxellois. Les 3 partis disposent de 10 sièges sur 17 : 4 pour Groen, 3 pour l'Open Vld et 3 pour one.brussels - dans le groupe linguistique néerlandophone.

→ A l'issue du scrutin de dimanche, les écologistes ont gagné un siège, l'Open Vld en a perdu 2 et one.brussels a récupéré les 3 sièges dont disposait le sp.a lors de la législature passée.

→ La N-VA a elle aussi décroché 3 sièges mais ses relations avec Groen sont tendues. Quant au CD&V, il ne compte plus qu'un siège.

• Et côté francophone? Le PS , premier parti dans la capitale à l'issue du scrutin, mène des consultations en vue de constituer la future majorité dans le groupe linguistique francophone en Région bruxelloise. Les socialistes ont rencontré Ecolo ce mercredi matin et le MR dans l'après-midi.

Les consultations se poursuivront le lundi 3 juin avec Olivier Maingain (DéFI), le mardi 4 juin avec Dirk De Block pour le PTB et Céline Fremault pour le cdH. Le premier tour des consultations se terminera par un dialogue avec des partenaires extérieurs et notamment avec les partenaires sociaux bruxellois les jeudi 6 et vendredi 7 juin.