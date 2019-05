"C'était la campagne de la dernière chance pour le Vlaams Belang"

La popularité du Vlaams Belang tient notamment à une image adoucie, qui a rendu le parti sympathique auprès d'une plus large base qu'auparavant. Son président, Tom Van Grieken, est médiatisé au Nord presque comme tout autre politique, là où, au Sud, les pincettes prévalent toujours. Est-ce que ce facteur médiatique a pu jouer sur le score du parti? Dans quelle mesure?

On peut clairement affirmer que les médias nourrissent l'image des partis extrémistes lorsqu'ils leur donnent une quelconque exposition. Mais il en va d'un phénomène surtout important dans une première phase de vie, soit celle où il faut se faire connaître d'un maximum d'électeurs. C'est un élément qui a fait défaut à la Liste Destexhe par exemple dont un tas d'électeurs n'avaient aucune idée de l'existence, là où MR, PS, cdH et Ecolo font eux partie du paysage. Être médiatisé permet de développer une certaine familiarité, une reconnaissance, ce qui est d'autant plus important quand on est un parti issu de la droite radicale. Par la suite, quand le parti est installé, qu'il fait le buzz au Parlement et sur les réseaux sociaux, qu'on en parle régulièrement n'est plus nécessaire.