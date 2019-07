"Ça laisse présager qu'Ecolo ne va pas monter dans un gouvernement wallon"

Ecolo a donc refusé de se réunir , à l'invitation des informateurs royaux, avec les autres partis invités. C'était dimanche et, depuis, on s'interroge sur la stratégie des verts . Il y a de quoi...

La raison invoquée était celle-ci: le parti ne veut pas se trouver aux côtés de la N-VA . Pourquoi? "Tout nous oppose à la N-VA: vision de société, méthodes, priorités, etc. Nous considérons qu'il n'y a pas la moindre option pouvant associer notre parti à la NV-A. Discuter avec eux autour d'une note pouvant servir de base aux futures discussions de préformation dans la perspective d'une formule majoritaire associant Ecolo et la NV-A n'a dès lors aucun sens", commentait dimanche Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo.

Le sort de la N-VA est bousculé

• Au fédéral. "Les informateurs ont réuni tous les partis de façon large avec l'idée qu'ils avaient ainsi de quoi faire une coalition. Avec la N-VA ou sans la N-VA ", résume Vincent Laborderie, qui rappelle dans la foulée ce qui s'était passé en 2011 , quand tous les partis avaient été réunis (déjà) et que la N-VA avait décidé de quitter les discussions. "J'envisage la même situation pour cette fois: on négocie, puis la N-VA s'en va... Une coalition alternative existerait déjà! Mais sans Ecolo, ça change fondamentalement la dynamique!" De fait.

Pour désenchevêtrer l'imbroglio actuel, l'union forcée entre N-VA et PS a la cote. Ce mariage de raison, il se fera ou pas? Le politologue de l'UCLouvain avoue ne pas trop voir les nationalistes flamands gagner le fédéral. "La N-VA veut une réforme de l'État, mais il n'y a pas de majorité des deux tiers, et Didier Reynders a été clair sur la question: pas de confédéralisme." En plus, la N-VA doit gérer la concurrence du Vlaams Belang et donc ne pas perdre les électeurs qui flirtent avec les thèses de l'extrême droite. Mais difficile de garder la tête haute si on fait ami-ami avec les socialistes francophones...