Charles Michel cité pour la présidence du Conseil européen

Le "House of Cards" pour diriger l'Union européenne a débuté ce jeudi à Bruxelles, après plusieurs semaines de négociations infructueuses. Le Premier ministre Charles Michel est cité parmi les candidats les plus en vue pour la présidence du Conseil européen. Mais à cette heure, rien n'est sûr. Sinon que l'Allemand Manfred Weber a très peu de chance de devenir président de la Commission européenne.

Les vingt-huit dirigeants européens, réunis ce jeudi à Bruxelles, doivent choisir ceux et celles qui occuperont les postes clé à la tête de l'Union européenne. Qui présidera la Commission, le Conseil, le Parlement, la BCE? Qui sera le Haut représentant aux Affaires étrangères? Tout cela pourrait se décider ce soir, lors d'un dîner ultra-secret , les téléphones étant brouillés et les conseillers priés de quitter la salle. "Les dirigeants ne veulent pas la moindre fuite afin qu'aucun candidat cité ne soit compromis" explique un diplomate.

Manfred Weber sacrifié

Cette fois, il semble que "l'agneau sacrificiel" soit le Bavarois Manfred Weber (CSU), le candidat du PPE à la présidence de la Commission européenne. Après avoir sillonné l'Europe durant plusieurs mois pour défendre sa candidature, le dauphin d'Angela Merkel a été désavoué d'entrée de jeu, ce jeudi après-midi, par les socialistes et les libéraux, rapportent le PPE et le coprésident des Verts Philippe Lamberts . Sans l'appui de ces deux grands partis, il n'a pratiquement aucune chance de diriger l'exécutif européen.

Cet épisode rappelle à quel point la désignation du président de la Commission européenne, le poste le plus puissant d'Europe, peut tourner à une lutte impitoyable. Le jeu est d'autant plus serré que, pour la première fois, le résultat des élections européennes est tel que chacun des trois plus importants groupes politiques, démocrates-chrétiens, socialistes et libéraux, peut bloquer toute décision.