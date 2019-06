Comment faire monter le Vlaams Belang à bord du gouvernement flamand?

On pourrait avoir un gouvernement avec deux partis qui auraient écrit un programme de coalition, un gouvernement minoritaire qui aurait le soutien du Vlaams Belang et probablement aussi d'autres partis.

"On pourrait avoir un gouvernement avec deux partis qui auraient écrit un programme de coalition, un gouvernement minoritaire qui aurait le soutien du Vlaams Belang et probablement aussi d'autres partis", expliquait ainsi l'ancien président de la Chambre, Siegfried Bracke (N-VA), sur La Première. Celui-ci se montre assez confiant: "A mon avis, dans les prochains jours ou semaines, on va avoir des gouvernements régionaux. "

Expliquez-vous, SVP!

Peter De Roover réclame aussi que chaque parti précise ses intentions en termes de majorités et de programme. Sa formation politique a de plus un certain nombre "d'attentes et de lignes rouges". Ainsi, estime-t-il, les partis ne peuvent pas rejeter un éventuel programme gouvernemental simplement parce que le Vlaams Belang le soutient.