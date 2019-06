Démissions des présidents de parti, symbole d'obsolescence politique?

"Aujourd’hui, l’on constate un contexte général d’obsolescence politique et, en conséquence, un turnover plus important du leadership dans les partis", lance Nicolas Baygert, chercheur et professeur en communication politique à l’ULB et à l’Ihecs. En bref, après l’échec, l’électeur zappe. Ce qui touche en particulier "les partis traditionnels, faits pour occuper le pouvoir, évoque Vincent Laborderie, politologue à l’Université catholique de Louvain, qui se préoccupent plus de gestion et d’alliances que de la campagne, ce qui a laissé le champ libre au Belang par exemple. Ils ont perdu de vue au fil du temps d’avoir une ligne et un programme clairs du fait de ne plus être dans l’opposition".