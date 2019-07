Depuis la Flandre, Bart De Wever tend la main aux socialistes

Est-ce à dire que la machine politique se remet en marche, au nord du pays? Et que Bart De Wever, qui dispose de la plupart des atouts dans son jeu, a relancé le processus de formation du gouvernement flamand, après l’avoir mis sur pause, le temps que le brouillard fédéral se dissipe un peu? Pas exactement: même si la N-VA se refuse à tout commentaire, il se dit que la fameuse note n’aurait guère évolué ces dernières semaines. Et que la nouveauté tient dans le fait que De Morgen et Het Laatste Nieuws rapportent, ce jeudi, qu’elle contient un revirement nationaliste en matière de TVA.

Pour le reste, l’affaire est à la fois économique et politique – et complexe dans un cas comme dans l’autre. Repasser à 6% reviendrait à se priver, à la grosse louche, de 600 millions d’euros en provenance de la TVA – 572 millions pour le Bureau du plan, 630 millions pour l’économiste Philippe Defeyt. Coût qui serait partiellement compensé par le recul qu’afficheraient d’autres dépenses de l’État, salaires et prestations sociales en tête.

La facture au Fédéral

Aux socialistes, certainement, le sp.a ayant fait de la TVA électrique un élément de rupture, comme on dit, pour une participation gouvernementale. "Et sans doute au PS aussi", glisse le politologue Dave Sinardet (VUB). C’est que la reconduction de la majorité flamande sortante, mariant N-VA, CD&V et Open Vld, ne coule pas de source. "Afin d’éviter un scénario de blocage entre niveaux de pouvoir, Bart De Wever s’inscrit dans une logique de symétrie." Puisque l’échelon fédéral risque de marier socialistes et nationalistes, et que N-VA et sp.a sont déjà liés au sein de la coalition dite "bourguignonne", à Anvers, pourquoi ne pas, dès lors, envisager pareille alliance en Flandre, et troquer le CD&V pour le sp.a? "D’autant plus que de nombreux dossiers de mobilité importants pour Anvers doivent être tranchés en Flandre."