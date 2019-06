Des libéraux bruxellois se sentent snobés par le parti

Le MR devrait-il conditionner sa montée en Wallonie à sa montée à Bruxelles? Vendredi, le président Charles Michel a expliqué aux mandataires de la capitale que les libéraux n’étaient pas en position d’émettre une telle exigence, leur participation au pouvoir n’ayant jamais été assurée au sud du pays. "Après les élections, les Bruxellois ont très rapidement intégré l’idée de se retrouver dans l’opposition. Et puis, l’annonce du cdH leur a tout à coup redonné de l’appétit. Ils ont commencé à se dire que les Wallons allaient les sauver. Mais on voit bien que rien n’est encore joué en Wallonie et que si les autres partis peuvent se passer du MR, ils le feront sans hésiter" , nous explique un cadre du parti.

En résumé, le MR serait victime d’ostracisme tant en Wallonie qu’à Bruxelles et le seul moyen d’entrer en majorité était de devenir mathématiquement incontournable. "Vu ce qu’il s’est passé aux dernières élections communales, on savait que le PS nous écarterait partout où il le peut. Quand on sait que l’on va rater les négociations, il ne faut pas rater l’élection. Il fallait y aller à fond et se démarquer durant la campagne. Mais la tête de liste Françoise Schepmans n’a même pas voulu faire une sortie sur le tract d’Ecolo quand le parti le lui a demandé. Les Bruxellois ont manqué des occasions de progresser électoralement", explique un élu wallon.