Didier Reynders et Johan Vande Lanotte chez le Roi

Pour rappel, le 30 mai, le roi Philippe avait chargé Didier Reynders et Johan Vande Lanotte "d'une mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral". Dans ce cadre, il leur a été demandé de garder le contact avec les formateurs régionaux et communautaires.