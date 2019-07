Ecolo a pris plus d'électeurs au cdH et au MR qu'au PS

En Wallonie, les électeurs d'Ecolo et du PTB sont les plus fidèles à leur parti. Ainsi, 71% des électeurs ayant voté pour le parti vert en 2014 ont confirmé leur choix lors du scrutin du 26 mai; un pourcentage qui passe à 75% pour le PTB, selon une étude publiée lundi par le Centre d'étude de la vie politique de l'ULB.

Comprendre le vote du 26 mai en Wallonie. C’est le titre alléchant de l’étude publiée ce lundi par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB (Cevipol). Elle se base sur une enquête, un sondage, donc, réalisée à la sortie des urnes. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux transferts de voix constatés entre les partis entre les élections fédérales de 2014 et de 2019.

Premier enseignement, ce sont les deux partis en progrès, Ecolo et le PTB, qui disposent des électeurs les plus fidèles. Respectivement, 71 et 75% des électeurs des deux formations ont maintenu leur vote en 2019. "Ecolo est un des gagnants de ces élections, pointe Caroline Close, coauteur de l’étude, mais prend plus au cdH et au MR qu’au PS." 17% des électeurs du cdH ont choisi Ecolo en 2019, qui attirait en même temps 10% des électeurs MR, selon le Cevipol.