Ecolo a tué dans l'œuf les velléités bruxelloises du MR

Depuis la Wallonie, les négociateurs libéraux ont essayé de faire revenir le MR dans la course à Bruxelles. Mais les écologistes ont dit "non" dans toutes les langues.

Vendredi en fin d’après-midi, les négociateurs bruxellois ont annoncé qu’un accord de gouvernement était bouclé en première lecture. Quelques points difficiles doivent encore être dénoués et il faudra ensuite se mettre d’accord sur la répartition des compétences et le casting , sans oublier la tenue des congrès des différents partis autour de la table. Mais l’ambition de Rudi Vervoort (PS) visant à installer le nouvel exécutif régional (PS/Ecolo/DéFI/Groen/Open-Vld/one.brussels) avant la date symbolique du 21 juillet reste tout à fait plausible.

Et force est de constater que la tentative last minute du MR de s’inviter dans les négociations bruxelloises n’a pas fait ciller les futurs partenaires de coalition. Même l’Open Vld qui plaidait encore il y a deux semaines pour l’ouverture des discussions à son homologue francophone a rejoint sans broncher la table des négociations ce vendredi matin. La demande était pourtant cette fois-ci relayée par des ténors, le ministre wallon sortant Pierre-Yves Jeholet et le vice-Premier ministre Didier Reynders. Un emballement qui laisse supposer que le MR croyait avoir une réelle ouverture.