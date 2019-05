"Elio Di Rupo a tenu des propos indignes d'un homme d'Etat" (Sinardet)

Elio Di Rupo envisage déjà publiquement un gouvernement fédéral minoritaire dans les rangs flamands? "Indigne d'un homme d'Etat et erreur stratégique", estime le politologue Dave Sinardet.

Former un gouvernement dans lequel les partis flamands n'ont pas de majorité dans leur groupe linguistique. Entendez: sans la N-VA. Tel est le scénario évoqué, deux jours à peine après les élections, par Elio Di Rupo. Les propos tenus par le président du PS lundi soir sur le plateau de la RTBF ne sont pas passés inaperçus en Flandre. La N-VA, on s'en doute, a immédiatement rejeté une telle option. "Une négation du signal exprimé par les électeurs", dixit Jan Jambon. Si l'on en arrive là, "nous mettrons le confédéralisme sur la table", a menacé Theo Francken. Un "problème majeur", pour Bart De Wever.

Mais certains observateurs n'ont pas non plus compris cette sortie d'Elio Di Rupo. C'est le cas de Dave Sinardet, politologue (VUB, Saint-Louis), qui a tweeté ceci:

Pourquoi ce n'est pas digne d'un homme d'État? "Les résultats de dimanche sont clairs: quasi la moitié des électeurs flamands ont voté pour deux partis, la N-VA et le Vlaams Belang, qui ont un certain nombre de choses en commun: les thématiques de l'immigration, de la sécurité". Et le communautaire. "Suggérer dès le lendemain des élections de laisser tomber toute cette partie de l'électorat flamand n'est pas une réaction digne d'un homme d'État, posture qu'adopte habituellement Elio Di Rupo".