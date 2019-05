En Flandre, la famille chrétienne au bord de l'éclatement

L’ACV et la Mutualité chrétienne, d’une part et le CD&V d’autre part se renvoient la responsabilité de la débâcle électorale de dimanche dernier.

Luc Van Gorp, le président de la Mutualité chrétienne, n’y est pas allé de main morte non plus, pointant "le grand dédain du politique à l’égard des petites gens" .

Discours reporté

Depuis l’arrivée de la coalition suédoise en 2014, syndicat chrétien et mutualité chrétienne sont entrés en mode rébellion contre le parti, alors que ce dernier estime au contraire avoir fait le maximum pour freiner le programme de droite de la suédoise. Le CD&V s’est également démené pour défendre les coopérateurs d’Arco contre la N-VA et les libéraux, mais aussi contre la Commission européenne.

"Même l’aile gauche du parti en a plus qu’assez de messieurs Leemans et Van Gorp , peut-on entendre dans les couloirs du CD&V. Après nous avoir matraqués sans relâche depuis 2014, ils vont jusqu’à appeler à voter pour d’autres partis."

La CSC et le MOC ne se considèrent plus comme les relais exclusifs du cdH et ont des connexions avec d’autres partis, chez Ecolo notamment.

Côté francophone, cela faisait déjà un certain temps que les liens entre le cdH et les organisations qui composent la famille chrétienne ne respiraient plus la complicité d’antan. La CSC et le MOC ne se considèrent plus comme les relais exclusifs du cdH et ont des connexions avec d’autres partis, chez Ecolo notamment.