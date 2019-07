En Wallonie, est-ce déjà la fin du coquelicot?

La semaine s’annonce cruciale pour l’avenir du gouvernement coquelicot du PS et d’Ecolo.

Après avoir réceptionné dimanche des dizaines de propositions rédigées par les organisations de la société civile, un long travail de rédaction a débuté l undi pour les négociateurs wallons du gouvernement coquelicot PS-Ecolo. Les apports des différents secteurs vont désormais être analysés et intégrés dans une note finale qui, une fois remaniée, sera présentée à l’ensemble des parlementaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tant au PS que chez Ecolo, on n’entend pas s’enfermer dans un agenda mais ce nouveau "cœur de programme" devrait être transmis aux 75 députés du Parlement wallon vendredi avec l’espoir que certains soutiennent la démarche.

"Pourquoi s’entêter à chercher une majorité si fragile et ne respectant pas les résultats des urnes alors qu’il faudra un gouvernement stable et robuste durant cinq ans?"

Pour le PS et Ecolo, l’enjeu est évidemment arithmétique. Dans l’état actuel, il leur manque trois députés pour avoir une majorité au sein de l’assemblée wallonne.

Les chances de réussite sont pourtant limitées. Du côté des autres partis, la manœuvre est toujours autant critiquée. "C’est un non-sens à un double titre. Primo, nos élus ont déjà tous fait savoir que leur intention n’était pas de répondre aux sirènes de quelconque débauchage, qui est aux antipodes de la bonne gouvernance et de l’élégance politique. Secundo: pourquoi s’entêter à chercher une majorité si fragile et ne respectant pas les résultats des urnes alors qu’il faudra un gouvernement stable et robuste durant cinq ans?" analysait Maxime Prévot, le président du cdH, dans La Dernière Heure, ce week-end.