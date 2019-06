En Wallonie, l'heure est à la danse du ventre entre le PS et le MR

En Wallonie, si l’heure n’est pas encore à sceller de grands accords entre futurs partenaires de coalition, le pas de côté annoncé par les humanistes rend les choses plus évidentes et met le duo PS-MR en tête de gondole. Une réunion entre les deux formations est d’ailleurs prévue ce vendredi.

Socialistes et libéraux n’en sont évidemment pas encore au stade des négociations. Elio Di Rupo, le président du PS, doit au moins faire semblant de négocier avec les émissaires du PTB et démontrer à son aile gauche (et à la FGTB) qu’une coalition progressiste avec une tripartite PS-PTB, avec l’appoint d’Ecolo, est impraticable, avant d’annoncer un mariage PS-MR. Il avait d’ailleurs réuni les hauts cadres du parti lors d’un G9 exceptionnel ce jeudi. La réunion a duré une bonne partie de la matinée. Elle a notamment permis de faire le point sur la situation suite au renoncement du cdH.