En Wallonie, les négociations débutent sans fracas

Premier tour de chauffe pour les négociations en Wallonie. Après Charles Michel ce midi, Elio Di Rupo rencontre Jean-Marc Nollet cet après-midi. Il est évidemment trop tôt pour y voir déjà une éventuelle tripartite!

Après une courte période de décantation pendant laquelle les différents partis politiques ont analysé les résultats des élections, les négociations en vue de dégager une majorité régionale sont entrées dans le vif du sujet ce mercredi à Namur. Certes, on n'en est encore qu’à une phase préliminaire, une prise de température après une campagne virulente.

Epaulé par l’ancien ministre-président wallon Paul Magnette, Elio Di Rupo, le président du PS qui joue les informateurs en Wallonie, a rencontré tour à tour Charles Michel et Willy Borsus pour le MR et Jean-Marc Nollet et Stéphane Hazée pour Ecolo. Lundi, ce sera au tour du PTB et du cdH. Cet ordre de préséance pour le MR et Ecolo ne préfigure pas pour autant l’arrivée d’un gouvernement tripartite arc-en-ciel en Wallonie. "Non, on prend simplement les formations politique par ordre d'importance", assure Paul Magnette.

Ne pas rajouter de la complexité

Ce premier round a le mérite de planter le décor. Il permet aux partis de lancer officiellement les négociations wallonnes en balayant les grands enjeux qui doivent animer la prochaine législature.

On sent cependant une certaine nervosité dans les propos vu le contexte politique explosif qui a pris une nouvelle fois le dessus en Belgique. Charles Michel ne s’est par exemple pas aventuré dans des grandes déclarations matamoresques à la fin d’une heure d’entretien avec les socialistes. "Nous devons voir quelles sont les capacités de rassembler en défendant nos positions qui sont importantes. Mais il faut éviter les expressions qui pourraient compliquer les choses. Si on fait des déclarations qui ferment les portes, cela n’aidera pas l’intérêt général", a ainsi expliqué le Premier ministre et président du MR à sa sortie du parlement wallon. "La situation politique est compliquée en Belgique, on doit s’inscrire dans une démarche constructive", a embrayé le libéral Willy Borsus.

Sur le fond des dossiers, Charles Michel est resté assez discret dans ses déclarations. "Nous voulons travailler avec les forces démocratiques pour donner un avenir en termes d'emploi et d'investissement, de lutte contre la pauvreté et de pouvoir d'achat, mais aussi de recul de la menace climatique, avec la performance énergétique des bâtiments ou le transport", a-t-il expliqué en refusant de parler des coalitions envisageables.

Nollet pas là pour faire de la figuration

Arrivé d'un pas assuré sur le coup de 15H, le co-président des Verts Jean-Marc Nollet reconnaît de son côté que personne n’est incontournable en Wallonie. "Mais on est fort du poids donné par les électeurs et notre responsabilité est de le traduire au mieux dans un accord de gouvernement. Nous venons avec des propositions claires et précises, avec des réformes importantes. Nous ne venons pas pour signer une feuille de route. L’enjeu est de voir l’équilibre dans un accord de gouvernement."

