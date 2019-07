En Wallonie, on pense à faire une pause

Une dernière réunion a eu lieu lundi. Le formateur Elio Di Rupo doit déposer une note de synthèse dans les prochains jours.

Que se passe-t-il en Wallonie? Depuis le lancement de la phase exploratoire il y a deux semaines, PS-MR et Ecolo la jouent en toute discrétion. Dans les états-majors, le mot d’ordre est donné à tous les étages. Surtout, ne pas faire de vagues et éviter les fuites dans la presse.

"À ce stade, il n’y a pas de blocage majeur."

Officiellement, les choses avancent. "À ce stade, il n’y a pas de blocage majeur", dit-on au PS. Après une pause "fédérale" jeudi et vendredi derniers pour laisser aux informateurs royaux la possibilité d’organiser des réunions avec les présidents de parti, les rencontres wallonnes ont repris ce lundi. Le menu semble toujours le même. "Il y a des lectures de notes rédigées par les autres partis", dit-on au siège du Parti socialiste. "La journée de lundi a permis aux trois partis de passer en revue les éléments supplémentaires qui n’étaient pas abordés dans la note coquelicot et celle du MR comme le patrimoine", précise un interlocuteur proche des discussions.

Le PS, qui a la main et gère le déroulé des réunions en Wallonie, a mis sur pied plusieurs groupes de travail sur des thématiques comme le climat, le budget, l’emploi, le logement, l’aménagement du territoire ou les infrastructures. Les notes rédigées entre les collaborateurs des trois formations sont ensuite débattues en hauts lieux.

Toujours pas très clair

Toutes les remarques sont consignées au sein d’un groupe central. Un projet de déclaration de politique régionale (DPR) est même en cours de finalisation. On reste évidemment au stade du document préparatoire et quand des divergences persistent, on l’indique. "Le temps des arbitrages n’a pas encore eu lieu", disait un proche des négociateurs. "Il faudra trouver un terrain d’entente sur une série de dossiers", lâche un autre. Bref, on n’y voit toujours pas très clair.

"Les équilibres n’ont pas encore été trouvés."

À ce stade, les sujets qui fâchent n’ont pas encore vraiment été abordés lors d’un deuxième tour de table. Chaque parti sait ce que pense l’autre mais le plus dur reste à venir. "Il y a évidemment des dossiers qui font débat, d’autres où les divergences sont fortes. Les équilibres n’ont pas encore été trouvés. Mais j’espère que certaines postures entendues sont des postures de négociation", pointe un proche des négociateurs.

Parmi les dossiers délicats, on pourrait épingler l’allongement du tronc commun que n’entend pas cautionner le MR en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le développement économique des aéroports régionaux de Charleroi et Liège est également vu par Ecolo comme un sujet sensible tout comme les traités internationaux. "Mais la signature par le MR ce week-end d’une pétition contre le Mercosur va aider à faire avancer les choses", note un proche du dossier.

"Les négociateurs Ecolo ont la volonté de trouver un consensus."

Le temps des compromis va donc pouvoir arriver. La question est de savoir comment compte opérer Elio Di Rupo, le président du PS et formateur au niveau wallon. La méthodologie aura son importance pour éviter de braquer l’un ou l’autre. "Le formateur doit réfléchir à un compromis possible avec ce qui a été dit." Le timing pour cette deuxième étape n’est pour l’heure pas connu. Certains plaident pour des négociations au finish. D’autres seraient d’avis de faire une pause entre le 3 et le 13 août. "Les deux options sont possibles", confirme tout au plus le PS.

Inutile de dire que personne n’ose parier sur une date pour la mise en place d’un gouvernement. "Il y a encore trop d’inconnues à ce stade. Mais il faut voter au Parlement avant le 15 septembre", estime un des acteurs. Parmi ces grandes inconnues, la participation d’Ecolo est probablement la principale. Sans être indispensable pour la formation d’une majorité, la présence des verts est souhaitée tant du côté du MR que du PS. "Les négociateurs Ecolo ont la volonté de trouver un consensus. Il faudra maintenant voir si une surprise peut arriver du côté de leurs militants", conclut un proche des négociateurs.