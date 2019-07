En serait-on déjà à la "préformation" d'un gouvernement?

Dimanche en soirée, une réunion a été organisée par les informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a). Presque tout le monde s'est mis autour de la table - presque, parce qu'Ecolo a décliné l'invitation. Les frères ennemis, socialistes francophones et nationalistes flamands, se sont donc bien assis autour d'une même table, enfin. Etaient présents: PS, N-VA, MR, CD&V, Open Vld, Groen et sp.a, représentés par leur président et une deuxième, voire une troisième personnalité: