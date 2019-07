Gladys Kazadi (cdH): "Mes modèles? Céline Fremault et Nafissatou Thiam"

À 25 ans, Gladys Kazadi (cdH) fait le grand saut de la politique régionale à Bruxelles. De quoi permettre à cette fan d’athlétisme de défendre sa commune de Berchem-Sainte-Agathe au Parlement, mais aussi d’œuvrer à l’avènement d’une ville "reliante".

Depuis plusieurs semaines maintenant, c’est la course pour Gladys Kazadi. Les rendez-vous s’enchaînent, les réflexions aussi. Et pour cause, à 25 ans à peine, celle qui sautait des haies il y a quelques années encore au Stade Roi Baudouin lorsqu’elle pratiquait l’athlétisme, devra franchir de nouveaux obstacles. Elle fait son entrée au Parlement bruxellois, dans un vaste mouvement de renouvellement (et de rajeunissement) de l’hémicycle régional qui a vu débarquer 46% de nouvelles têtes.

"Cela faisait 20 ans que la commune de Berchem-Sainte-Agathe n’avait plus eu de nouveau député à Bruxelles."

Une surprise. Marquée par l’émotion. Bref retour en arrière. On est le 26 mai. Alors que le haut commandement du cdH est réuni à la Gare centrale, à Bruxelles, en cette soirée électorale pour attendre les résultats, elle doit s’absenter à mi-parcours. En cause, sa petite soeur, qui l’accompagnait, doit rentrer car elle a école le lendemain. Là, la ministre bruxelloise de l’Environnement sortante, Céline Fremault, l’appelle. Et lui demande de revenir pour assister à ce moment particulier dans la vie d’un parti.

D’autant que ce soir-là, l’heure n’est pas à la joie dans les rangs des démocrates-humanistes. Cela fait partie du jeu. Des choses à voir une fois dans sa vie. Elle s’exécute – après tout, on ne refuse pas une demande émanant de sa mentor, qui a repéré en elle quelque chose de différent, à tel point qu’elle l’engage dans son cabinet en novembre, au sortir de ses études. Et visiblement, elle a bien fait.

Après quelques heures, alors que les scores tombent peu à peu, la bonne nouvelle éclate lors du dépouillement du dernier canton, celui de la ville de Bruxelles: un siège a basculé en faveur du cdH, elle pourra donc investir l’hémicycle régional. Elle ne peut contenir ses larmes. De joie, évidemment. C’est un rêve qui s’accomplit pour celle qui devient l’une des plus jeunes députées bruxelloises.

"Aujourd’hui, il est difficile pour un Molenbeekois de savoir ce que fait un Ucclois et inversement. Il faut des synergies communales."

Mais aussi un tournant pour Berchem, la ville qui l’a vue grandir, de ses 10 ans à aujourd’hui – conseillère communale, elle y habite toujours aux côtés de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. "Cela faisait 20 ans que la commune de Berchem-Sainte-Agathe n’avait plus eu de nouveau député à Bruxelles", sourit l’intéressée, rencontrée dans les murs l’université Saint-Louis, là où tout a commencé. On marche alors dans les couloirs, affublés d’affiches éparses pour des conférences diverses.

Climat, politique, économie,.... au fil des sujets, elle se remémore ses études en sciences politiques, complétées par master en relations internationales à l’UCL. "C’est là qu’on passait les oraux". Mauvais souvenir? "Non, heureusement, je n'étais pas un cancre", confie-t-elle.

Vue en plein écran ©Siska Vandecasteele

De son passage en ses murs, elle retire surtout un engagement fort, né et nourrit par les EDH, les étudiants démocrates-humanistes, "où j’ai retrouvé des valeurs d’humanisme, de solidarité et de bienveillance, avec lesquelles je suis en phase". Mais aussi du cours d’IPB (institutions politiques de la Belgique), "qui m’a fait comprendre que les décisions qui avaient un réel impact se prenaient au niveau politique". Grâce à sa formation, elle apprend "à décoder la mécanique" institutionnelle, mais aussi "à amener des solutions réalisables" aux problèmes rencontrés.

Ascension rapide

De quoi lui permettre de garder les pieds sur terre, à terme, alors qu’elle expérimente une ascension fulgurante dans la vie politique – sur le modèle, dans le sport, de Nafissatou Thiam qu’elle dit admirer. "C’est vrai que cela peut-être un peu vite, avoue-t-elle sur le sujet, mais ce reste logique par rapport à la ligne que je me suis fixée". Notamment, de travailler à faire de Bruxelles une "ville reliante" ("linking city", en anglais).

Lire, que si la capitale de l’Europe est "cosmopolite et petite, il y a pourtant encore pas mal de travail à fournir sur les échanges entre nord et sud. Il faut y faire quelque chose. Car aujourd’hui, force est de constater qu’il est difficile de savoir pour un Molenbeekois ce que fait un Ucclois et inversement. Il faut développer des synergies communales, une pluralisation réelle,... afin de casser cette impression de deux cultures différentes qui cohabiteraient sur le territoire. La question du dialogue est très importante. Ce qui passera aussi par une amélioration de l’offre en matière de mobilité entre ces deux régions".

Des idées qu’elle tire de son parti, mais aussi de sa commune, ce "village urbain". Ici, "tout le monde se connaît", dit-elle, alors que l’on arrive à Berchem, après avoir pris le train à la gare du Nord. Sauf qu’ici, la question du dialogue tient plus de l’"intergénérationnel". "C’est un défi, mais je suis persuadée que tout un chacun a à apprendre l’autre. Beaucoup de familles viennent s’installer dans la commune, venant rajeunir une population jusqu’ici plutôt vieillissante".