Gouvernement "miroir"

Ainsi donc, les informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont vu leur mission entamée le 30 mai prolongée jusqu’au 9 septembre. Cela fera plus de trois mois pour tâter le terrain, sonder humeurs et états d’âme. Bref, trois mois à tourner en rond. Faut-il pour autant s’en offusquer? Pas nécessairement. Si l’on prend la peine de faire une exégèse des déclarations des deux informateurs lundi, on décèle un certain nombre de signaux qui peuvent être interprétés comme des orientations pour le futur.