Guerre de tranchées pour l'électorat bourgeois bohème

Entre le scrutin communal et l’élection de dimanche: sept mois. Trop court pour récupérer toutes ses billes. Le MR devait donc frapper fort dans la dernière ligne droite de la campagne pour limiter la casse. L’angle de tir fut surtout fiscal en jouant sur l’imprécision des programmes d’Ecolo et de Groen.

Cette stratégie a embarqué Ecolo dans une campagne défensive. Celle-ci a été par ailleurs marquée par le couac du tract communautariste. Condamné par Ecolo, l’épisode – immédiatement exploité par le MR et plus discrètement par le PS – a eu pour conséquence de braquer la campagne sur la place de l’islam et les questions de vivre-ensemble. Au centre du jeu, jusque-là portés par les marches pour le climat et l’emballement mondial autour de l’enjeu environnemental, les écologistes, partant des scores bas de 2014, ont pu rapidement se dire que se laisser emmener par la vague suffirait à garantir une victoire le 26 mai.