"Il y a une majorité de Wallons qui soutient les priorités de la FGTB"

Thierry Bodson l’assure: "il y a une majorité des Wallons qui soutient les priorités socio-économiques de la FGTB" et pointe en vrac le pouvoir d’achat, les services publics, la protection sociale,…

Loin du casse-tête du Fédéral, le puzzle politique wallon se met tout doucement en place. À ce stade, trois jours après les résultats du scrutin, on reste évidemment prudent. Les sherpas des partis se reniflent, prennent la température dans les états-majors adverses et testent les scénarios.

Pour ce qui est des véritables discussions, elles débutent ce mercredi à Namur avec un président du PS Elio Di Rupo en mode "éclaireur". Il doit rencontrer les responsables du MR et d’Ecolo. Ce premier tour de chauffe n’est pas anodin. Il doit permettre aux socialistes de voir de quel bois se chauffent leurs partenaires potentiels. Mais sans plus, dit-on.

"L’axe le plus chaud aujourd’hui, c’est PS-MR. Il y a cette volonté"

L’heure n’est donc pas encore à jeter des ponts même si du côté de la Toison d’Or, certains sont déjà en train d’en rêver. " L’axe le plus chaud aujourd’hui, c’est PS-MR. Il y a cette volonté " , assure un cadre libéral. Il se susurre même que les premiers contacts informels ne sont pas si mauvais. " Au PS, certains disent qu’Ecolo ne doit pas commander et qu’il faut prendre contact avec le MR. "

Ce scénario n’est pas complètement dénué de sens si on se réfère à ce qui se passe du côté du cdH. Confrontés à un effritement de son électorat depuis plusieurs années, les humanistes semblent se résigner à faire une cure d’opposition, mettant du même coup à l’eau les rêves d’un olivier (PS-Ecolo-cdH). Certains au PS restent cependant sceptiques. " Le cdH est un parti de pouvoir. Ils ne savent pas faire autrement. C’est une stratégie pour se faire désirer ", lâche un socialiste. L’affaire est à suivre…

Tester la coalition "FGTB"…

Si cette bipartite PS-MR n’est pas pour déplaire aux libéraux après un scrutin "compliqué", elle pourrait s’ouvrir à une tripartie avec Ecolo. Un libéral, qui forcément signerait les yeux fermés pour ce scénario, n’y voit que du positif. " Cet axe permet de rassurer les entreprises, de rassurer sur l’urgence climatique et d’avoir un axe plus social . La Wallonie a intérêt à sortir avec une formule stable. "

Mais bon, une étape après l’autre. Le véritable test sera la rencontre de lundi entre Elio Di Rupo et les cadors du PTB. Pour la FGTB, cet axe de gauche PS-Ecolo-PTB reste d’ailleurs la priorité à explorer. "La coalition PS-PTB-Ecolo a 45 sièges. Au moment où nous avons lancé notre appel pour une coalition de gauche il y a deux ans, elle n’avait que 36 sièges. C’est bien cela la sociologie des Wallons et on est dans une dynamique bien enclenchée", analyse Thierry Bodson, le patron de la FGTB wallonne.