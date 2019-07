Issue envisagée à la fin de la semaine pour les négociations à Bruxelles

Les représentants des six formations (socialistes, écologistes, DéFI et Open Vld) à la recherche d'un accord de majorité pour les cinq prochaines années en Région bruxelloise ont repris leurs travaux ce mardi après-midi. Les négociateurs continuent d'observer le mutisme auquel ils se sont engagés il y a quelques jours.

On a toutefois appris qu'outre la mobilité, l'économie, l'emploi et la formation, ils ont achevé l'examen des chapitres de l'environnement et du social (au niveau bi-communautaire). Leurs travaux de ce mardi seront consacrés, semble-t-il, au délicat dossier de la propreté publique .

Une source proche des négociateurs a évoqué une issue positive des discussions pour la fin de la semaine. Des dates commencent à circuler, à titre prévisionnel, au sein des partis, pour organiser des assemblées, conseils, voire congrès de participation au début de la semaine prochaine, voire à peine plus tard. La date-symbole du 21 juillet est toujours dans le viseur de plusieurs négociateurs en vue de l'installation définitive de la future majorité et d'un gouvernement en Région bruxelloise.

DéFI prêt à négocier à la Fédération

Les lignes directrices PS-Ecolo concernent à la fois la Région et la Fédération. Elles ont été envoyées ces derniers jours à tous les députés des parlements de Wallonie et de la Fédération pour tenter d'en trouver quelques-uns prêts à soutenir une majorité dont le PS et Ecolo ne disposent pas à deux. Le PTB, le MR et le cdH les ont rejetées tour à tour. Répondant pour le niveau de pouvoir où il dispose d'une assise parlementaire, DéFI s'est dit favorable pour négocier sur la base de ces lignes directrices rédigées après consultation de la société civile.