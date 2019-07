Jean-Luc Crucke presse Ecolo et PS à former un gouvernement wallon

Le libéral Jean-Luc Crucke souhaite que le PS, mais surtout Ecolo, passent à la vitesse supérieure pour former des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les sujets sont en effet débattus "très en profondeur", a confirmé Jean-Luc Crucke (MR) ce vendredi sur les ondes de Matin Première (RTBF). "Dans les notes que (le négociateur MR et ministre-président wallon sortant) Willy Borsus nous transmet, on voit bien qu'on va plus loin" qu'une simple phase exploratoire.