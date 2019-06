"L'Europe ne financera pas éternellement la reconversion de la Wallonie" (Willy Borsus)

Petite conversation sur le Mouvement réformateur présent. On attaque avec la sortie récente de Christine Defraigne qui dans La Libre appelle son parti à revenir à des fondamentaux plus sociaux. "J’ai été un peu surpris, commente Willy Borsus. Nous avons redéfini, à la suite d’un travail considérable piloté par Richard Miller et Olivier Chastel, notre approche doctrinale qui a donné lieu à un grand congrès. Le résultat me semble très intéressant et on y retrouve l’ensemble de ces éléments de préoccupations sociales, d’inclusion et de solidarité. Ce travail de refondation a été mené de façon très participative au MR. Il faut toujours être à l’écoute, mais ce travail a été mené. Je suis à l’aise avec notre ligne."

On dit "très bien", mais, depuis les élections, on s’est rendu compte qu’un électorat "classe moyenne" naturellement capté par le MR se tourne vers Ecolo. Les libéraux doivent-ils agir pour récupérer leurs billes? "Les analyses complètes des résultats électoraux ne sont pas encore faites, mais indubitablement le scrutin a été marqué par la préoccupation climatique et énergétique. C’est une évidence, les gens ont intégré la préoccupation environnementale dans leurs convictions et ont identifié Ecolo comme la famille politique la plus porteuse de cette priorité. Mais il n’y a pas un exode massif des classes moyennes. On aura l’occasion d’analyser tout cela le moment venu." Comment le MR peut-il rompre cet isolement politique qui le prive, pour l’heure, de participer aux formations dans les Régions? Est-ce que la campagne du MR n’a pas été un peu dure, surtout avec Ecolo? Il tacle: "Je ne suis pas d’accord avec cette idée. Il y a eu des échanges très clairs d’idées, des questionnements sur les programmes. C’est le sens d’une campagne. Celle-ci n’a donné lieu à aucune attaque personnelle. Quant à l’isolement, on observe une volonté à tout prix de faire une coalition à gauche tout en associant le parti communiste. Il est là, le fait politique wallon: certains s’imaginent que l’avenir de la Wallonie peut passer par le parti communiste." N’y a-t-il pas dans ces négociations avortées avec le PTB surtout un peu de show politique? "Il y a eu des propositions régulières et soutenues, des rencontres, même des appels après que la porte a été fermée par le PTB. Je suis sidéré."

En Flandre, la N-VA négocie avec le Belang. "Je dis la même chose, toute association avec les extrêmes est inacceptable, pour nous c’est aussi très net: on ne peut pas travailler avec un parti qui s’allierait avec le Belang."