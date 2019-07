L'accord bruxellois fait la part belle à la mobilité

Les négociateurs bruxellois ont terminé vendredi passé la première relecture et l'adaptation du document de base d'un accord de gouvernement. On est donc tout proche d'une annonce. Ce sera sans doute ce mardi . Et les nouveaux ministres bruxellois pourraient déjà prêter serment ce mercredi .

Que sait-on déjà? Plusieurs points de l'accord ont filtré et on a une petite idée du casting des ministres.

Et qui assumera les compétences? Comme nous l'avions déjà annoncé, Rudi Vervoort est assuré de rempiler comme ministre-président. Les trois postes attribuables aux néerlandophones seraient répartis comme suit: Elke Van den Brandt, Sven Gatz et Pascal Smet. Ecolo enverrait Alain Maron et peut-être Zakia Khattabi. Le PS choisirait entre Fadila Laanan et Caroline Désir. Chez DéFi, Bernard Clerfayt semble s'imposer.