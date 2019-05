L'ambiguïté du cdH donne de l'espoir aux libéraux

En Belgique on peut perdre les élections et gagner du pouvoir. C’est une nouvelle fois le cas du cdH qui se retrouve au centre de l’échiquier wallon comme petit parti dont on a besoin pour construire ou solidifier une coalition. Malgré un tassement important, le PS est resté premier au sud avec l’intention affichée de mettre en place une coalition "la plus progressiste possible" comme répété maintes fois durant la campagne.