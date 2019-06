L'esprit mosan plane à Namur

Au Fédéral

Deuxième round en vue

Voilà donc le duo Reynders (MR)-Vande Lanotte (s.pa) possiblement reparti à la rencontre d'autres poids lourds de l'échiquier politique, après avoir vu ceux du cdH et de Groen en début de semaine déjà, et du sp.a (vraisemblablement) ce mercredi.

Le Parti socialiste n'a par exemple pour l'heure pas encore été sollicité pour quelque rencontre que ce soit, entend-on au Boulevard de l'Empereur, et ce, malgré sa proximité avec l'un des acteurs à la manoeuvre.

Du côté de la N-VA, on entend que des contacts ont cours en coulisse. Physiques et non uniquement téléphoniques. Mais "tous TRÈS exploratoires".

Interrogés sur la suite des événements, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont poursuivi sur leur ligne initiale, à savoir une volonté explicite de rester discrets. Et donc confidentiels. Tous deux fins connaisseurs des rouages de la machine politico-médiatique, ils préfèrent éviter les fuites et leurs conséquences dans la tâche qui est la leur.

Nommés informateurs par le Roi jeudi dernier, ils doivent rédiger un premier rapport pour ce jeudi. En substance, les deux hommes doivent y fixer les principaux défis socio-économiques qui attendent le pays. Pour y parvenir, leurs oreilles n'ont pas uniquement été tendues vers le politique. Des contacts ont notamment aussi été pris avec la Banque nationale de Belgique. Pour en savoir plus, une conférence de presse est prévue dans la foulée de la remise de leurs conclusions. À l'heure d'écrire ces lignes, le timing n'en est pas connu.