L'heure du test pour le PS et le PTB

Le jour et l’horaire choisi interpellent toutefois du côté du PTB car il place l’entrevue juste avant les prestations de serment dans les assemblées régionales prévues mardi après-midi. Le créneau paraît inconfortable, voire un peu court. Par ailleurs, le PTB s’attendait plutôt à rencontrer le PS ce mercredi, suite à la communication des formateurs et l’ordre de passage adopté pour le premier tour de discussions.

Pression à gauche

Pour le PTB, ce "switch", est perçu comme un nouveau signal négatif par rapport à une réelle intention des socialistes d’entamer des négociations avec lui. Le PTB n’ignore en rien le caractère intégré de la phase de discussion entre les niveaux fédéral et régional. Il a été écarté sans le moindre contact par les deux informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte alors que l’imbroglio fédéral, qui implique quasiment de facto une collaboration PS-MR, pousse pour une cohérence maximale entre les niveaux de pouvoir.

On l’a dit, le retrait du cdH a mis par le fond tout projet d’olivier (PS-Ecolo-cdH) en Wallonie, laissant un dilemme au Parti socialiste, qui souhaite une coalition "la plus progressiste possible". Il lui reste en effet deux grandes options: un PS-MR éventuellement élargi à Ecolo, qui ne serait alors pas numériquement indispensable, et la coalition appelée de ses vœux par la FGTB et qui associe PS à Ecolo et au PTB. Côté syndical, la pression continue de s’exercer sur le PS.