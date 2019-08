L'information royale reprend du poil de la bête

Petit événement ce mercredi: Didier Reynders et Johan Vande Lanotte vont tenter de réunir PS, N-VA, MR, CD&V, Open Vld, sp.a et Groen pour y voir plus clair quant à la possibilité de former un gouvernement fédéral. Pareille réunion multipartite n’avait pas été conviée depuis longtemps alors qu’approche le 9 septembre, date choisie pour le prochain rapport au Roi des deux informateurs.