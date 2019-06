La FEB met en garde contre l'immobilisme politique

D’après l’enquête semestrielle de la FEB auprès de ses membres (menée entre le 17 avril et le 6 mai, soit avant les élections), les entreprises sont actuellement partagées. D’une part, il y a des facteurs de risques qui s’accumulent: Brexit, guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, bras de fer entre l’Italie et l’Europe. D’autre part, il y a l’emploi et les investissements en Belgique qui se portent plutôt bien.