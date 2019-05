La FWB devra attendre Bruxelles et la Wallonie

La composition du prochain gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est liée aux accords de majorité en Wallonie et à Bruxelles. Son sort n’est donc pas entre ses mains.

La situation est un peu particulière pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Si on en parle peu depuis la fin des élections, il faut rappeler que la composition de ses institutions (exécutif et Parlement) est étroitement liée à la formation des exécutifs en Région wallonne et à Bruxelles. Pour faire simple, il faut brièvement revenir sur la composition du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre les 75 députés du Parlement wallon, l’hémicycle se compose d’élus du Parlement bruxellois.