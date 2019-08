La Flandre attend un signe de De Wever

L'annonce de la coalition flamande espérée ce week-end n'a pas eu lieu. Le Vlaams Belang insiste pour entrer dans une coalition.

Toujours rien en Flandre. Aucun signe de la proximité de l'annonce d'une coalition régionale, alors que celle-ci était attendue pour ce week-end. Rien n'a filtré. Pour rappel, numériquement, plusieurs possibilités existent. Mais toute formule incluant le Vlaams Belang semble vouée à l'échec puisque ni le CD&V ni l'Open VLD ni le sp.a ne veulent travailler avec les extrémistes.

Exit donc le Belang? Le parti n'a pourtant pas encore réceptionné de fin de non-recevoir. Il semble même encore espérer. Ainsi, à Deurne, une bannière affichant le slogan "N'oubliez pas les 810.000 électeurs!" a été accrochée au domicile du formateur flamand et président de la N-VA, Bart De Wever. 810.000, c'est nombre de personnes ayant voté pour le parti d'extrême droite lors des dernières élections. Et le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, n'a pas encore eu de nouvelles du formateur, a-t-il indiqué dimanche dans les médias flamands. "J'attends toujours un signal de Bart De Wever pour savoir si la volonté de l'électeur est respectée. La période à venir est cruciale et ne doit pas s'éterniser."

Sans le Belang, il reste trois possibilités, dont une qui semble à écarter d'office - un trio N-VA, CD&V et sp.a - parce que fort à gauche pour une N-VA qui mène la danse.

Alors, une Suédoise avec la N-VA, l'Open VLD et le CD&V? C'est la formule qui aurait la plus forte majorité et celle qui penche le plus à droite, donc dans le sens du vote exprimé par les électeurs le 26 mai dernier.