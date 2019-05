La bataille pour gouverner l'Europe a commencé

Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent ce mardi soir pour discuter de la désignation des dirigeants des institutions européennes. Une bataille rangée se déroule entre groupes politiques et entre le Parlement européen et le Conseil.

Deux jours après les élections européennes, les états-majors des partis politiques européens se livrent une bataille rangée pour décider de qui gouvernera l'Europe. Au même moment, ce mardi soir, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis pour un dîner à Bruxelles, discuteront de l'attribution des postes à la tête des institutions européennes.

Qui présidera la Commission, le Conseil et le Parlement? Qui dirigera la Banque centrale européenne? Quel sera l'agenda de la prochaine majorité au Parlement européen? L'issue de cette bataille sera déterminante pour plus de cinq cents millions de citoyens européens, l'UE générant la plus grande partie des législations en vigueur dans ses 28 États membres.

Les forces en présence

Les élections ont bouleversé l'équilibre des forces en présence. La majorité "d'après-guerre" entre les démocrates chrétiens (PPE) et les socialistes (S&D) est morte. Le comptage n'est pas encore fini. Selon les dernières estimations, le PPE, avec 177 sièges, est toujours le premier parti européen, mais il a perdu 40 députés. Il ne peut truster la présidence des trois institutions européennes. Les socialistes, avec 149 sièges, sont eux aussi en perte de vitesse.

Vue en plein écran Manfred Weber, candidat du PPE à la présidence de la Commission européenne ©AFP

Les libéraux (ALDE), rejoints par la liste Renaissance du président français Emmanuel Macron, ont grimpé de 76 sièges à 107. Les Verts comptent plus que jamais avec 69 députés, soit un bond de 17 sièges. L'extrême droite tente de ravir la troisième place aux écologistes, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini étant occupé à créer un nouveau groupe avec le rassemblement national de Marine Le Pen. Rejoints par l'Afd allemande, ils auraient à cette heure 69 élus.

La tête de Manfred Weber en jeu

La mère de cette bataille politique se déroule à l'instant même entre le Conseil européen - les 28 États membres - et le Parlement pour désigner le président de la Commission européenne, le poste le plus important de l'UE. La règle dictée par le Traité est simple: le Conseil propose, le Parlement décide. Pour accroître sa légitimité, le Parlement a introduit en 2014 le principe du "spitzenkandidat", selon lequel le candidat du parti politique ayant gagné les élections préside la Commission européenne. Jean-Claude Juncker avait été choisi sur cette base.

Vue en plein écran Franz Timmermans, candidat S&D à la présidence de la Commission européenne ©REUTERS

Le successeur du président Juncker devrait être le candidat du PPE, l'Allemand Manfred Weber (CSU). Mais rien n'est fait.

Le président français Emmanuel Macron ne veut pas du candidat conservateur. Mardi, à peine arrivé à Bruxelles, il affirmait qu'il voulait voir à la tête de l'Union "des femmes et des hommes qui ont l'expérience et la crédibilité qui leur permettent de porter ces missions", citant ensuite la Danoise Margrethe Vestager (ALDE), le Français Michel Barnier (PPE) et même l'Allemand Frans Timmermans, le candidat des socialistes. Mais pas Manfred Weber.

Macron et les socialistes progressistes

Vue en plein écran Michel Barnier ©REUTERS

Le président Macron est appuyé au sein du Conseil européen par les dirigeants libéraux, dont le Premier ministre belge Charles Michel. Il peut aussi compter sur le soutien des dirigeants socialistes, comme l'Espagnol Pedro Sanchez et le Portugais Atonio Costa, qui veulent casser le monopole du PPE. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras n'a pas l'intention de laisser passer Manfred Weber, son parti, la CSU, étant à l'origine de la marginalisation de la Grèce lors de la crise économique. Libéraux et socialistes pourraient détenir 15 voix sur les 28 États européens.

La discussion de ce soir sera déterminante. Il suffirait, en bout de course, que le Conseil européen décide que le futur président de la Commission doit avoir "un profil expérimenté", comme l'est un ancien Premier ministre, pour que Manfred Weber passe à la trappe. Après tout, cela fait plus de vingt ans que le président de la Commission est un ancien Premier ministre.

Tout dépendra de la capacité de la chancelière allemande Angela Merkel, sur le départ, à imposer Manfred Weber. Si elle n'y parvient pas, Michel Barnier pourrait être le candidat de compromis.

Avant le sommet de ce soir, le PPE s'est réuni pour soutenir son candidat, Manfred Weber. Les chefs d'État et de gouvernement démocrates-chrétiens devraient se ranger derrière lui. Sans savoir quelle sera la décision du Hongrois Viktor Orban, suspendu du PPE.

Vue en plein écran Margrethe Vestager ©AFP

La candidate libérale Magrethe Vestager est soutenue par son groupe politique. Elle s'est imposée lors de cette législature, à la tête de la Concurrence, comme l'un des commissaires européens les plus efficaces. Sera-t-elle franchement appuyée par les huit dirigeants libéraux lors du Conseil européen?

Pas de nom ce soir

Les dirigeants européens ne devraient lâcher aucun nom ce soir. Le Conseil européen devrait décider sur ce point en juin, son président Donald Tusk étant chargé de trouver un compromis.

Si le Conseil parvient à faire une proposition, le Parlement européen se prononcera en juillet sur celle-ci à une majorité absolue de 376 voix sur les 751 élus. L'assemblée est, en théorie, unie derrière la règle du "spitzenkandidat", jugée "la plus démocratique".