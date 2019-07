La feuille de route du PS et d'Ecolo inquiète le secteur wallon de la construction

"La construction est très concernée par la feuille de route des négociateurs et nous avons salué l’engagement environnemental et l’ambition climatique du projet. Certains points sont des très bonnes choses comme la rénovation énergétique de 250.000 logements et 2.500 bâtiments publics et écoles et le développement de l’économie circulaire et des circuits courts", explique son directeur général Francis Carnoy.