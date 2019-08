La formation flamande toujours enlisée

Les écologistes du nord du pays ont avancé mardi être toujours prêts à discuter dans le cadre des négociations visant à mettre sur pied un nouveau gouvernement flamand, détaillait le député Björn Rzoska dans Het Laatste Nieuws et De Morgen. " Ce serait bien si le gouvernement comptait un vainqueur , peu importe sa taille, dans ses rangs. "

Groen s’essaie en vain

Résultat? Les discussions avec les trois autres partis toujours en lice se poursuivent. Open Vld, CD&V et sp.a composent le trio. Avec l’idée d’aboutir soit à une reconduction de la "suédoise" (N-VA, Open Vld et CD&V), soit à la naissance d’une "bourguignonne" (où le sp.a remplacerait le CD&V) – une dernière piste existe, mais tenant plus du moyen de pression sur le Vld, à savoir un attelage assez improbable N-VA/sp.a/CD&V.