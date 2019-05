La vidéo qui tombe très mal pour Didier Reynders

Que dit Didier Reynders?

"On a jamais proposé quoi que ce soit à Bruxelles sur le sujet. […] Je n’ai pas vu à ma connaissance d’ordonnance proposée et on n’en proposera pas. Mais on est aussi dans un environnement totalement différent. Vous êtes déjà allé dans des villes wallonnes, ce n’est pas le même type de relation avec les pratiques quand on est dans une agglomération de type bruxelloise, ou quand on est dans une ville wallonne où la présence est beaucoup plus faible, où la pression est beaucoup plus forte. Faut pas se tromper, c’est un équilibre à trouver entre le bien-être animal qui devient une préoccupation très très forte et des pratiques religieuses dans des communautés. Dans une agglomération comme la région bruxelloise, il n’y a pas de raison d’avancer dans cette voie-là. On a trouvé des solutions jusqu’à présent qui me paraissent tout à fait praticables. Mais la pression est totalement différente quand vous êtes dans un milieu rural comme dans beaucoup de régions en Wallonie. Ce n’est pas du tout la même démarche."



L’interlocuteur de Didier Reynders dans la vidéo - on ne sait pas qui il est - lui demande alors: "Donc, concrètement, vous ne soutenez pas l’interdiction?" Réponse: "Non."

Le voisin de Didier Reynders, David Weytsman (candidat MR à la région) confirme: "Y a qu’un seul parti qui soutient l’interdiction, ici, à Bruxelles, qui est favorable à l’interdiction, c’est Ecolo. Les autres partis ne se sont pas positionnés. Pour le MR, c’est une question éthique. On va d’ailleurs faire le nécessaire pour que le débat ne monte pas au parlement bruxellois." Et Didier Reynders ajoute que "ce n’est pas avec nous que ça se fera".