Le Fédéral attend toujours les régions pour sortir de sa torpeur

Chargés d’une mission d’information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral, les deux informateurs se sont penchés sur le budget et huit autres thèmes jugés essentiels: l’emploi, la sécurité sociale, la migration, le climat, l’énergie, le pouvoir d’achat, la pauvreté et la sécurité. Mais c’est l’étape consistant à rechercher une coalition parmi les huit partis en lice -le PS, le MR, Ecolo, la N-VA, le CD & V, Groen, l’Open Vld et le sp.a- qui reste problématique.