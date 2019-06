Le PS ne ferme plus la porte à la N-VA... si elle abandonne l'institutionnel

Le semblant d'ouverture affiché par le président du PS tranche avec le ton tenu pour la campagne électorale. Le PS et la N-VA s'étaient lancé des exclusives rendant impossible un gouvernement fédéral avec ces deux formations. Or, PS et N-VA jouent les premiers rôles dans les négociations au niveau régional et une entente à l'échelon fédéral permettrait de créer une large majorité. "Je prends acte de la réalité politique à l'issue des élections. Je ne suis pas en train de lancer des exclusives", a encore précisé Elio Di Rupo, renvoyant au travail réalisé par les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. Reste à savoir si, du côté de Bart De Wever, on acceptera la main tendue.