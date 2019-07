Le PTB manque de bras en Wallonie

Absent dans les 80 ASBL liégeoises

Le cas est particulièrement flagrant à Liège. Si le PTB a bien désigné des administrateurs dans une série d’intercommunales comme Publilec, il reste absent chez Enodia (ex-Publifin) où il a normalement droit à un poste au sein du conseil d’administration. La situation est encore plus frappante dans les 80 ASBL de la ville où le PTB est tout simplement absent des organes. " Le PTB n’a pas désigné des administrateurs dans toutes les ASBL de la ville ", confirme un responsable de la ville de Liège. " Le PTB avait pourtant la possibilité de nommer environ deux représentants en moyenne dans les assemblées générales et un ou deux administrateurs ", précise-t-on.

À Charleroi, cette absence a provoqué la protestation du groupe socialiste lors du dernier conseil communal, lundi. " Depuis avril, j’ai demandé à l’ensemble des partis que les administrateurs soient rapidement nommés. Aujourd’hui, je dois bien constater qu’il manque 11 administrateurs PTB dans 10 ASBL. Ils auraient dû être nommés le 6 mai ", constate Jean-Philippe Preumont, chef du groupe socialiste à Charleroi. " Une dizaine d’associations sont bloquées dans leur fonctionnement et les assemblées ne sont pas légalement composées parce que le PTB n’a toujours pas désigné l’ensemble ou une partie de ses représentants. On parle d’ASBL comme l’Agence locale pour l’emploi, l’Agence immobilière sociale, le centre culturel régional Eden… Le logement social est pourtant une question importante pour le PTB ", explique le conseiller communal.

La situation est plus ou moins identique à Mons, même si plus limitée vu le poids plus faible du parti. "Personne n’a été désigné dans les ASBL", confirme le bourgmestre Nicolas Martin (PS). Reste finalement Tournai qui fait figure d’exception. "Les mandats dans les trois ASBL sont occupés. Par contre, personne ne siège au sein de la commission communale cimetière, de la commission consultative de l’aménagement du territoire et de la commission solidarité internationale", explique la ville.