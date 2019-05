Le Roi nomme un duo pour une première valse

Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) désignés informateurs royaux pour déminer le terrain politique fédéral issu des élections.

Cette fois, c’est parti. Le Roi a désigné ce jeudi Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) comme informateurs. Mission: déblayer le terrain et faire naître les conditions d’un accord de majorité au Fédéral. Il s’agira déjà de déterminer qui peut s’entendre avec qui dans un paysage politique morcelé par les élections. Ni Bart De Wever (N-VA), président du premier parti de Belgique, ni Elio Di Rupo (PS), président du premier parti de la famille socialiste, première en sièges à la Chambre, ne sont exposés à ce stade.

"Le fait qu’il s’agisse d’un duo n’a rien d’exceptionnel", commente Jean Faniel, directeur du Crisp. Il cite les missions royales confiées à des tandems passés dont Michel-Peeters, Pieters-Flahaut ou encore De Decker-Van Rompuy. "Ce sont deux personnes de grande expérience qui ne peuvent prétendre au poste de Premier ministre et qui ne rouleront donc pas pour eux-mêmes", avance le spécialiste de la politique belge. Si les deux hommes représentent les deux premières familles politiques du pays, ils affichent un profil relativement neutre.

"Il n’y a pas vraiment d’innovation dans ce choix." Pascal Delwit

Johan Vande Lanotte, ex-vice Premier ministre et ancien poids lourd des socialistes flamands, est sorti des radars nationaux depuis plusieurs années. Didier Reynders est toujours vice-Premier ministre, mais ne cache pas sa volonté de quitter la scène politique belge. À la fin du mois de juin, le libéral francophone sera fixé sur sa candidature au secrétariat général du Conseil de l’Europe. Ses chances de décrocher le poste ne sont pas minces, "mais il n’est pas encore exclu que Didier Reynders fasse partie du prochain gouvernement", ajoute Pascal Delwit, politologue à l’ULB.

Johan Vande Lanotte et Didier Reynders ont tous deux l’expérience de missions royales de déminage politique. "Il n’y a pas vraiment d’innovation dans ce choix", commente Pascal Delwit. Selon lui, le palais n’a pu trouver "le plus petit dénominateur commun", parmi toutes les personnalités qui se sont succédé en audiences royales depuis les élections. La force du duo est de bien connaître les deux personnalités qui ont la main en ce lendemain d’élections: Bart De Wever et Elio Di Rupo.

Référence aux régions

Le Roi a chargé les deux hommes "d’une mission d’information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral, a précisé le Palais royal dans un communiqué. Dans le cadre de cette mission, ils garderont le contact avec les responsables des négociations dans les Régions et Communautés. Messieurs Reynders et Vande Lanotte ont accepté cette mission. Ils feront un premier rapport au Roi sur l’avancement de leur mission le 6 juin."

> Lire Un trio de choc pour seconder le Roi

"Contrairement à ce qu’on pouvait croire en 2014, la réforme de l’État n’a pas relégué le niveau fédéral en deuxième division, ce niveau a encore énormément d’influence dans les Régions et Communautés." Proche du pouvoir fédéral

Garder le contact avec les principaux négociateurs dans les Régions et les Communautés? Ce passage interpelle Jean Faniel. "On pourrait se demander de quoi le Roi va se mêler", dit-il, rappelant le caractère strictement fédéral des prérogatives royales. "Comment lier les négociations aux différents niveaux de pouvoir sans en avoir l’air", analyse un ténor politique francophone. Ce cadre de mission a dû être soufflé par certains représentants de partis qui ont intérêt à lier les négociations fédérales et régionales. Et/ou ambitionnent que les exécutifs régionaux correspondent à l’exécutif fédéral, analyse Pascal Delwit.

"Contrairement à ce qu’on pouvait croire en 2014, la réforme de l’État n’a pas relégué le niveau fédéral en deuxième division, ce niveau a encore énormément d’influence dans les Régions et Communautés", ajoute un proche du pouvoir fédéral, persuadé que la N-VA est toujours candidate au pouvoir national. En d’autres termes, pour veiller aux intérêts de sa communauté, il est toujours bon d’être représenté au gouvernement fédéral. "Il est loin d’être acquis que cet aspect de la mission d’information tienne avec le temps, tempère toutefois Pascal Delwit. Un premier rapport doit être rendu le 6 juin, il y a peu de chance qu’à cette date, les majorités régionales et communautaires soient constituées."