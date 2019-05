Le Royaume-Uni et les Pays-Bas lancent le scrutin européen

Les votes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas seront suivis de près par le reste de l'Union européenne afin de mesurer la montée des eurosceptiques.

C'est parti. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont donné, ce jeudi, le coup d'envoi des élections européennes.

Quelque 400 millions d'électeurs voteront dans les 28 pays de l'Union européenne (UE) pour élire au total 751 députés européens. Les élections se tiennent jusqu'à dimanche, jour du triple scrutin en Belgique (élections européennes, fédérales et régionales/communautaires).

Après les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ouvrent le bal, ce sera au tour de l'Irlande et de la République tchèque ce vendredi. La plupart des autres pays se prononceront dimanche.

Montée du populisme

Selon les derniers sondages, le parti de Marine Le Pen (extrême droite) devance celui du président Emmanuel Macron en France. En Allemagne, les conservateurs de la chancelière Angela Merkel (CDU) sont donnés vainqueurs, alors que la Ligue de Matteo Salvini fait la course en tête en Italie avec un discours anti-UE.

Une montée de ces mouvements nationalistes et populistes est donc attendue lors du scrutin, ce qui devrait faire perdre du terrain aux deux groupes les plus importants au Parlement européen, le Parti Populaire Européen (PPE) et le Parti socialiste européen (PSE).