Le Vlaams Belang peut-il encore rêver de gouverner la Flandre?

La solution suédoise

Début juillet, il avait déjà remis une note à trois partis: Open VLD, CD&V et sp.a. S'il n'a jamais fermé la porte au Vlaams Belang et qu'il l'invite à nouveau à des discussions, il semble cette fois que ce soit pour signifier aux nationalistes flamands que les faire entrer dans une coalition sera très compliqué, puisqu’aucun autre parti ne veut travailler avec eux... Une nouvelle coalition suédoise en Flandre semble actuellement le scénario le plus probable: N-VA, Open VLD et CD&V.