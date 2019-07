Le bouclage de l'accord de majorité bruxellois retardé par l'Open Vld

Mais cette panne dans l’ultime ligne droite ne semble pas inquiéter les négociateurs bruxellois dont l’ambition de boucler un accord avant la Fête nationale n’est pas remise en cause pour l’instant. "Ce lundi, les six partis négociant l’accord de majorité en Région bruxelloise se sont réunis autour du formateur et ont poursuivi leurs travaux en vue de la conclusion d’un accord de majorité ambitieux pour Bruxelles. La volonté des négociateurs est d’installer le gouvernement bruxellois avant le 21 juillet" , a indiqué le cabinet de Rudi Vervoort (PS) à l’agence de presse Belga.

Conscients qu’ils ne peuvent pas dicter leurs préférences en matière d’alliances du côté francophone à Bruxelles, les libéraux flamands ont tout de même retardé les négociations d’un jour. À quoi bon? On évoque des enjeux internes au parti ainsi que la pression exercée par le MR depuis qu’il a été sollicité pour former une coalition dans le sud du pays.

Depuis la Wallonie, les négociateurs libéraux Charles Michel et Willy Borsus ont en effet tenté, la semaine passée, de faire revenir le MR dans la course à Bruxelles. Désireux de développer un front libéral uni en vue des élections de 2024, l’Open Vld doit démontrer qu’il fait des efforts pour ne pas laisser son pendant francophone sur le bord de la route.

Interrompues lundi pour laisser la place à des réunions plus techniques, les négociations en vue de la formation d’un gouvernement en Région bruxelloise se poursuivront ce mardi. Au programme: une ultime relecture des versions française et néerlandaise du texte de l’accord de majorité et les derniers arbitrages dans des dossiers plus épineux comme l’enseignement bilingue et la fiscalité. Chez Ecolo et au PS, les invitations pour les congrès de participation prévues ce mardi ont été relancées pour mercredi soir. La prestation de serment des ministres est désormais programmée pour jeudi tandis que le vote de confiance aura lieu dans la foulée.